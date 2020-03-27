Отсрочку платежей получат участники программы «7-20-25»

Участники жилищной программы «7-20-25» получат отсрочку по платежам. Это связывают с последствиями введенного режима чрезвычайного положения, когда части казахстанцев требуется оказать финансовую поддержку, передает alau.kz

Из-за введенного режима чрезвычайного положения многие казахстанцы вынужденно остаются дома и экономят средства. Чтобы поддержать финансово часть людей, государство решило применить новую меру. Затронет она участников жилищной программы «7-20-25».

«Вносятся изменения в эту программу в части того, чтобы для населения дать отсрочку по платежам, как по основному долгу, так и по оплате по процентам за пользование кредитом сроком до 90 дней. Соответственно все банки, которые выдают такие кредиты или выдали кредиты, должны принять соответствующие меры с каждым заемщиком. Индивидуально обговорить вопросы по взаимоприемлемому механизму,»- сообщила Галия Джумабаева, заместитель директора Костанайского филиала Национального Банка.

В Костанайской области одобрены 914 заявок по кредиту с момента запуска программы. Отсрочка платежа будет распространяться на каждую из них. Заявленные 90 дней отсчитают с момента ввода чрезвычайного положения, то есть с 16 марта. При этом людям не нужно приходить в банки, чтобы писать заявления на отсрочку. Она должна произойти автоматически.

«Все банки будут переходить на онлайн-обслуживание клиентов в данном случае. Имеется в виду получать заявки от них с учетом любых ресурсов, может через электронную почту, через мобильный банкинг, банк-клиент. Какие ресурсы есть. Они будут выходить абсолютно ко всем своим клиентам, кто работает в этой программе «7-20-25», но также касается и «Баспана-хит» — этой программы,»- рассказала Галия Джумабаева.

Будет ли отсрочка платежа по остальным видам ипотеки, каждый банк решит сам.

Ранее сообщалось об отсрочке платежей, которую предоставит клиентам «Жилстройсбербанк».

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