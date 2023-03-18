Отставка правительства. Чего ждать после выборов 19 марта в Казахстане

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Казахстана пройдут уже завтра, 19 марта.

Вместе с выборами в Мажилис пройдут выборы депутатов маслихатов всех уровней. В День тишины, когда запрещена любая агитация, в материале Tengrinews.kz рассказываем, что произойдет после выборов.

Стоит упомянуть несколько новшеств предстоящих выборов. Как подчеркнул Глава государства, выборы в Мажилис и маслихаты — завершающий этап перезагрузки государственных институтов.

Перед выборами в стране упростили процедуру регистрации политических партий. В частности, регистрационный порог снижен в четыре раза, с 20 до 5 тысяч членов. С 600 до 200 человек сократилась минимальная численность региональных представительств партий. В результате завтра на выбор казахстанцев представят 7 политических партий.

К слову, процент прохождения партий в Мажилис в этот раз тоже снизили — с 7 до 5 процентов.

Ранее кандидатам в депутаты Мажилиса и маслихатов никогда не предоставлялось столько времени на подготовку к выборам. Это отметил Президент Касым-Жомарт Токаев. Он уточнил, что о выборах анонсировал в сентябрьском Послании, поэтому у кандидатов было более полугода на подготовку.

На прошедших выборах Президента в бюллетенях появилась графа «против всех». Такая же графа появится и в бюллетенях на выборах 19 марта.

Что ожидается после выборов

После выборов в соответствии с Конституцией перед вновь избранным Мажилисом правительство подаст в отставку. В обновленном Парламенте будут обсуждать кандидатуры на должности министров и других членов правительства. Сформируется новое правительство.

«Кто останется, кто будет продолжать работу — это зависит, прежде всего, от их эффективности, от работы, которую они выполняют. Я думаю, что соответствующую оценку будет давать Глава государства. Наверное, можно предположить, что после выборов какие-то изменения могут быть. Но какие — это прерогатива Главы государства», — пояснил ранее спикер Сената Маулеш Ашимбаев.

В соответствии с регламентом, сессия Парламента открывается на совместном заседании Сената и Мажилиса. Сессия Парламента, как правило, открывается Президентом.

Первое пленарное заседание Мажилиса нового созыва открывает и ведет председатель Центральной избирательной комиссии до избрания председателя Мажилиса. Избрание проходит путем тайного голосования с помощью бумажных бюллетеней. Для этой процедуры образуют Счетную комиссию, а зал пленарных заседаний оборудуют кабинами и прозрачной избирательной урной. После избрания председателя Мажилиса дальнейшее пленарное заседание Палаты ведет он.

Глава государства уже анонсировал новые инициативы, которые пообещал озвучить после выборов.

«У нас есть ясные и конкретные планы на будущее. Завершающим этапом обновления институтов власти станут выборы в Мажилис и маслихаты. Таким образом, органы власти получат мандат доверия для продолжения всесторонних реформ. Главная задача – выдвижение новых инициатив на пути развития страны и их эффективная реализация. Сейчас не время успокаиваться на достигнутом, нужно энергично продолжать работу. Работа по всесторонней модернизации государства будет продолжаться и в будущем. После выборов я планирую выдвинуть ряд новых инициатив«, — отметил Президент.

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