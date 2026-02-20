Главный государственный санитарный врач Казахстана Сархат Бейсенова 19 февраля 2026 года подписала постановление о мерах по организации санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий по кори, сообщает zakon.kz
Рост заболеваемости
В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава сообщили о росте числа заболевших. С начала года в стране зарегистрировано 3 343 случая кори, при этом 84,2% из них приходится на детей до 14 лет.
В 77,6% случаев заболевшими оказались непривитые дети. Основные причины — отказ родителей от вакцинации, медицинские противопоказания, недостижение прививочного возраста и другие обстоятельства. В 11,9% случаев прививочный статус заболевших неизвестен.
Расширение иммунизации
В целях стабилизации эпидемиологической ситуации предусмотрено расширение вакцинации против кори, краснухи и паротита.
Дополнительная иммунизация будет проводиться среди:
-
детей в возрасте от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней — до стабилизации ситуации;
-
детей 2–5 лет и 7–18 лет, не привитых по Национальному календарю;
-
медицинских работников и сотрудников организаций здравоохранения до 30 лет при отсутствии сведений о прививках.
Новые требования к госпитализации
Усилены требования к плановой госпитализации детей. Теперь госпитализация в стационары допускается при наличии вакцинации против кори, краснухи и паротита, проведённой не менее чем за 21 день до поступления. Исключение составляют дети с постоянными медицинскими противопоказаниями.
Контроль и мониторинг
Региональным департаментам санитарно-эпидемиологического контроля поручено обеспечить ежедневный мониторинг заболеваемости, проведение эпидемиологических расследований каждого случая кори и контроль за очагами инфекции.
Также усилен контроль за охватом вакцинацией, соблюдением холодовой цепи при хранении и транспортировке вакцин, а также за недопущением необоснованного списания препаратов.
Меры в образовательных организациях
Органам образования рекомендовано обеспечить охват прививками не менее 90% детей для формирования коллективного иммунитета.
В школах и детских садах должен проводиться «утренний фильтр» для выявления признаков заболевания. При регистрации случаев кори предусмотрено временное отстранение непривитых детей. Кроме того, будет усилена информационно-разъяснительная работа среди родителей.
Постановление вступило в силу после официального опубликования.
Не выбрали режим — переведут автоматически: предупреждение казахстанским предпринимателям
В Рудном мужчину осудили за причинение боли ребёнку
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.