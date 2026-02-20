Главный государственный санитарный врач Казахстана Сархат Бейсенова 19 февраля 2026 года подписала постановление о мерах по организации санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий по кори, сообщает zakon.kz

Рост заболеваемости

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава сообщили о росте числа заболевших. С начала года в стране зарегистрировано 3 343 случая кори, при этом 84,2% из них приходится на детей до 14 лет.

В 77,6% случаев заболевшими оказались непривитые дети. Основные причины — отказ родителей от вакцинации, медицинские противопоказания, недостижение прививочного возраста и другие обстоятельства. В 11,9% случаев прививочный статус заболевших неизвестен.

Расширение иммунизации

В целях стабилизации эпидемиологической ситуации предусмотрено расширение вакцинации против кори, краснухи и паротита.

Дополнительная иммунизация будет проводиться среди:

детей в возрасте от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней — до стабилизации ситуации;

детей 2–5 лет и 7–18 лет, не привитых по Национальному календарю;

медицинских работников и сотрудников организаций здравоохранения до 30 лет при отсутствии сведений о прививках.

Новые требования к госпитализации

Усилены требования к плановой госпитализации детей. Теперь госпитализация в стационары допускается при наличии вакцинации против кори, краснухи и паротита, проведённой не менее чем за 21 день до поступления. Исключение составляют дети с постоянными медицинскими противопоказаниями.

Контроль и мониторинг

Региональным департаментам санитарно-эпидемиологического контроля поручено обеспечить ежедневный мониторинг заболеваемости, проведение эпидемиологических расследований каждого случая кори и контроль за очагами инфекции.

Также усилен контроль за охватом вакцинацией, соблюдением холодовой цепи при хранении и транспортировке вакцин, а также за недопущением необоснованного списания препаратов.

Меры в образовательных организациях

Органам образования рекомендовано обеспечить охват прививками не менее 90% детей для формирования коллективного иммунитета.

В школах и детских садах должен проводиться «утренний фильтр» для выявления признаков заболевания. При регистрации случаев кори предусмотрено временное отстранение непривитых детей. Кроме того, будет усилена информационно-разъяснительная работа среди родителей.

Постановление вступило в силу после официального опубликования.

Нацбанк предупредил казахстанцев о 5000-ых купюрах Национальный Банк Казахстана совместно с банками второго уровня в 2025 году выявил 206 поддельных денежных...

Не выбрали режим — переведут автоматически: предупреждение казахстанским предпринимателям В Казахстане с вступлением в силу нового Налогового кодекса вместо семи специальных налоговых режимов осталось...

В Рудном мужчину осудили за причинение боли ребёнку Рудненский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Г., обвиняемого в совершении насильственных действий...