В Костанайской области выявлен факт незаконного отстрела сайгака — редкого и находящегося под угрозой исчезновения животного. Нарушение зафиксировано в Жангельдинском районе в ходе проверки.
Сотрудники полиции изъяли автомобиль с прицепом, а также тушу животного. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добывание, хранение, уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных».
В полиции напоминают, что за браконьерство предусмотрена уголовная ответственность.
Правоохранительные органы призывают граждан соблюдать природоохранное законодательство и незамедлительно сообщать о подобных фактах в полицию.
