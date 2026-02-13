В Костанайской области выявлен факт незаконного отстрела сайгака — редкого и находящегося под угрозой исчезновения животного. Нарушение зафиксировано в Жангельдинском районе в ходе проверки.

Сотрудники полиции изъяли автомобиль с прицепом, а также тушу животного. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добывание, хранение, уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных».

В полиции напоминают, что за браконьерство предусмотрена уголовная ответственность.

Правоохранительные органы призывают граждан соблюдать природоохранное законодательство и незамедлительно сообщать о подобных фактах в полицию.

