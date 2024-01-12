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Отступят ли 30-градусные морозы, сообщили синоптики. Прогноз на 13-15 января

Фотография для новости Отступят ли 30-градусные морозы, сообщили синоптики. Прогноз на 13-15 января

pixabay.com

Зимой на территории нашей страны сильные снегопады сменяются похолоданием, так как осадки чаще всего приносят тёплые фронты вихрей, но вслед за ними всегда идут холодные.

Циклон, который сегодня кружит над европейской частью России к выходным уйдет в Сибирь, задевая большую часть территории Казахстана, усиливая арктическое вторжение с начала на западе, затем по мере смещения и на остальной территории страны.

В связи с этим, практический на большей части республики, снегопады с метелями сменятся морозами.

Температура воздуха понизится на западе, севере и в центре республики до 25-30, на востоке до 15-20, а на юге до 5-15 градусов мороза.

 

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