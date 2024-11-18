Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с депутатами маслихатов и общественностью Костанайской области. Повестка дня охватывала вопросы реализации поручений Главы государства и новые направления совместной работы Сената с маслихатами по содействию развитию потенциала регионов. Также Председатель Палаты принял участие в работе круглого стола, в ходе которого были обсуждены законодательные основы развития машиностроения, и встретился с коллективами чугунолитейного, автомобильного заводов и других крупных промышленных предприятий региона.

«Отсутствие доступного долгосрочного финансирования сдерживает развитие машиностроительной отрасли и не позволяет в полной мере реализовать ее потенциал. Благоприятные условия финансирования позволили бы предприятиям не только покрывать текущие затраты, но и инвестировать в модернизацию оборудования, внедрение новых технологий и расширение линейки выпускаемой продукции. Необходимо расширять перечень сырьевых товаров, доступных отечественным производителям. Для решения этой проблемы необходим комплексный подход. Важно реализовать меры, как по повышению качества и конкурентоспособности отечественной продукции, так и по совершенствованию системы закупок, а также активному продвижению казахстанских товаров на нашем внутреннем рынке», — отметил Маулен Ашимбаев.

Он напомнил, что при Сенате действует специальная рабочая группа, в рамках которой идеи и предложения по стимулированию развития отечественного машиностроения внимательно изучаются и будут учтены при разработке соответствующего закона.

«Необходимо более активное участие маслихатов в обсуждении и разработке законодательных норм, в частности, по налоговому законодательству. При этом налоговая политика должна стать эффективным инструментом решения социальных проблем и стимулирования экономического роста. Наша задача – создать сбалансированное налоговое законодательство, которое в том числе учитывает интересы участников аграрного сектора, способствует их развитию и поддерживает их вклад в продовольственную безопасность. Кроме того, как подчеркнул Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, маслихаты должны стать центром формирования новой волны публичных политиков, способных эффективно решать задачи, стоящие перед регионами. Поэтому будем совместно активно работать в рамках этих и других направлений, способствуя повышению благосостояния граждан и решению проблем регионов», – резюмировал Маулен Ашимбаев.

Кроме того, в рамках поездки Председатель Сената ознакомился с ходом строительства завода по производству автомобилей KIA, посетил чугунолитейный завод ТОО «KamLitKZ», предприятия «СарыаркаАвтоПром» и AGROMASH.

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