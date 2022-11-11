Отсутствие доступной ипотеки и беднеющие казахстанцы – эксперт о рынке недвижимости

Покупка жилья станет недоступной для казахстанцев без появления ипотеки со ставкой ниже 7%.

Такое мнение LS озвучил глава Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев.

В беседе с корреспондентом LS Ергалиев отметил, что из-за резкого удорожания жизни в текущем году (годовая инфляция в октябре – 18,8%, рост цен на продовольствие – 23,1%) возможности казахстанцев по приобретению жилья значительно ухудшились. Доходы населения не успевают за ростом цен. Государственные ипотечные программы, доступные для всех категорий населения, например, «7-20-25», завершаются. Под другие льготные программы средний класс не попадает.

«Под 12% мало кто из казахстанцев может взять кредит. Оплачивать такую процентную ставку трудно с учетом того, что зарплаты не растут. В стране необходима ипотечная программа, в идеале со ставкой не более 5-7%», – пояснил глава союза.

Собеседник LS отметил, что в Казахстане в ближайшие 10 лет количество нуждающихся в жилье казахстанцев увеличится до 10 млн человек. В том числе за счет урбанизации, внутренней и внешней миграции в города, ростом демографии. Для удовлетворения спроса, по подсчетам эксперта, необходимо ввести 300 млн кв. м жилья за указанный период. Однако с текущими темпами ввода (15 млн кв. м в 2022 году) на это понадобится 20 лет.

«С учетом того, что покупка жилья становится все более недоступной в цене, это может вылиться в недовольство населения, социальную напряженность и недоверие к власти», – спрогнозировал Ергалиев.

По его словам, на данный момент, чтобы откладывать деньги на покупку жилья, один человек должен зарабатывать не менее 500 тыс. тенге. Сейчас же у большинства людей, по мнению эксперта, нет возможностей накапливать средства. В министерстве труда и социальной защиты населения отметили, что в стране свыше 6 млн человек имеют среднедушевой доход до $1,3 тыс. в год (около 50,8 тыс. тенге в месяц). По данным Nielsen IQ, у 78% опрошенных казахстанцев нет средств на дополнительные расходы.

При этом собеседник LS спрогнозировал, что в текущей ситуации строительные компании будут запускать одномоментные жилищные акции, чтобы расплатиться по своим обязательствам по кредитам или зарплатам работников.

«Повального снижения не будет. Это будут стихийные акции, так как кому-то понадобится 2 млн тенге, кому-то больше для того, чтобы расплатиться по долгам. В целом же цены стабилизируются и будут расти на 10-15% в год. Это связано с дорожающими стройматериалами, повышением зарплат рабочим, повышением стоимости оборудования, накладных и других расходов. По оценке Счетного комитета, за год стройматериалы, которые составляют около 60% от себестоимости, подорожали на 50-100%. Продуктовая корзина также увеличивается, что означает повышение зарплат. В связи с этим стоимость жилья не может понижаться, она будет только расти», – заверил Ергалиев и добавил, что самим строителям невыгодна такая турбулентность.

Собеседник LS отметил, что уже сейчас около 600 компаний, которые задействованы в госпроектах, являются потенциальными банкротами. 30% точно уйдут с рынка. При этом значительная доля строительства социальных и инфраструктурных проектов простаивает из-за того, что государство не успевает вовремя корректировать расходы исходя из роста цен на стройматериалы. В результате их реализация становится не выгодна для подрядчиков. По данным министерства индустрии и инфраструктурного развития, в Казахстане приостановили возведение сотен гособъектов.

«Мы предлагаем ряд проектов по стимулированию жилищного строительства, МИИР и заинтересованные госорганы готовы, но министерство финансов не пропускает. Оно ждет администрацию президента, которые смотрят на президента. Чиновники не понимают реальной ситуации, и в результате саботируются реформы, которые декларирует глава государства. В том числе по вводу 111 млн кв. м жилья в течение семи лет. Хотелось бы, чтобы в правительстве были более компетентные люди, которые непосредственно понимают механизм работы индустриальных проектов», – пожелал Ергалиев.

Он отметил, что если в 2022 году строится 15 млн кв. м с общим оборотом 5 трлн тенге, то для обеспечения 10 млн граждан недвижимостью необходимо влить еще 5 трлн тенге в ряд проектов, включая ипотечные, инфраструктурные и другие.

По мнению строителя, такое вливание позволит повысить благосостояние граждан через увеличение их доходов, улучшение жилищных условий.

«Госорганы боятся инфляции из-за вливаний в строительную отрасль. Но, финансируя экономику деньгами в виде ипотечных программ и субсидий, мы даем людям возможность повышать зарплаты. Когда нет поддержки, доходы не растут, а продукты продолжают дорожать. Казахстанцы беднеют и выражают недовольство. В связи с этим к данному вопросу нужно подходить более серьезно и с учетом мнения профучастников. К деньгам нужно относиться как к инструменту для повышения благосостояния населения и экономики», – заключил Ергалиев.

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