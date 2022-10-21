Отсутствие лекарств, задержка зарплаты, затяжной ремонт больницы. О чем говорили на встрече министра здравоохранения в Костанае?

В Костанайскую область с рабочим визитом прибыла министр здравоохранения. Ажар Гиният побывала в разных медучреждениях региона, встретилась с населением и ответила на вопросы журналистов.

Пожалуй, самый главный и злободневный, который давно волнует костанайцев — это когда детская областная больница вернется в свое здание.

«Да, я вчера вечером посещала объект после капитального ремонта, готово на 90%. Есть спор между администрацией больницы, заказчиком и подрядной организацией, который в судебном порядке решался. И сегодня с участием акимата будут принимать новый договор, и планируют они в короткие сроки ремонт завершить», — отметила министр.

«Мы планируем в текущем году оперативно провести корректировки и в первом полугодии 23 года завершить. Там есть свои сроки, коррективы, проекты, получение госэкспертизы, потом уже определение подрядчика. Будет тот подрядчик или иной, это мы уже в законном порядке определим в ближайшее время», — сообщил заместитель аким Костанайской области Ерлан Спанов.

Вообще вопросов, связанных именно с этим медучреждением, достаточно много. Пациенты жалуются на отсутствие лекарств и элементарных бинтов, а медики на задержку зарплаты. Перед визитом Ажар Гиният, как сообщили журналисты, зарплату медикам выдали, а вчера ночью в детской областной появились и лекарства.

«Вообще выдача своевременно зарплаты — это персональная ответственность первого руководителя данной медорганизации. Сегодня в системе здравоохранения проблем с финансированием нет», — заверила министр.

Задали и еще один вопрос — не идет ли речь о смене главврача в детской областной. На что Ажар Гиният ответила — вопросы назначения и увольнения не в компетенции минздрава. Парировали местные чиновники.

«С учетом вопросов населения, журналистов, надо будет создать комиссию, изучить данный вопрос, если подтвердится, надо принимать меры», — сказал замакима области.

Рассказала Ажар Гиният и о нововведениях. Так, по запросу населения утверждены новые правила, в рамках которых можно получить консультацию узких специалистов без направления от врача общей практики.

«Также были приняты нормативные акты министерством по поводу алгоритма оказания помощи больным с онкологическими, гематологическими заболеваниями. За 18 дней они должны пройти обследование предварительное, для постановки диагноза и дальнейшим направлением в онкобольницы», — сказала Ажар Гиният.

Также министр здравоохранения отметила, что в этом году по 11 заболеваниям значительно расширен список препаратов, которые будут закупаться для регионов централизовано, из средств республиканского бюджета. По причине высокой стоимости некоторых лекарств, делать это за счет областного бюджета ранее не удавалось.

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