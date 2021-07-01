Отсутствие осадков в Костанайской области уже негативно сказывается на состоянии посевов

Из трех миллионов девятисот тысяч гектаров — почти 24 процента отнесено к плохим. И это тревожный показатель. Сельхозтоваропроизводители Костанайской области сейчас замерли в ожидании дождей. На полях не хватает влаги, отмечают они. Фиксируют проблему и в управлении сельского хозяйства и земельных отношений региона.

«Были получены дружные, равномерные всходы. То есть все сделали, чтобы получить всходы. В апреле 7 мм осадков, в мае — 8 мм, июнь — 10 мм, локальные дожди, все это сказалось на состояние травостой», — сообщил главный специалист управления сельского хозяйства Костанайской области Ильяс Агайдаров.

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По официальным данным, за последние три месяца на поля в регионе выпало лишь 30 процентов осадков от среднемноголетних данных . Нет даже половины, сетуют чиновники от сельского хозяйства. Хотя именно сейчас при фазе колошения, а где и кущения, подчеркивают они, посевам жизненно необходима влага.

«На данный момент из 3 млн 900 тыс. га только 23 процента отнесено к хорошему, 2 млн — 62 процента — удовлетворительное + 23 процента, как состояние плохое», — сообщил Ильяс Агайдаров.

Острый дефицит влаги сейчас большом количестве наблюдается на девятистах тысячах гектаров, это цифра может приблизиться и 1 миллиону, если не пойдут дожди. Но прогноз синоптиков сейчас не утешителен. Вплоть до 4 июля в регионе установилась аномальная, по их мнению, жара. Дожди обещают, но лишь небольшие и локального характера.

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