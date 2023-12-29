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Оттепель на Новый год. Прогноз погоды от синоптиков Казгидромета

Фотография для новости Оттепель на Новый год. Прогноз погоды от синоптиков Казгидромета

Фото alau.kz

В заключительные дни уходящего года на большей части страны сохраняется оттепель.

Очередной циклон из районов Атлантики вызовет осадки, в виде мокрого снега и дождя, образование гололедных явлений и усиление ветра с метелью.

Температура воздуха прогнозируется ночью:

  • на севере колебание от 5-15 до 0-5 мороза
  • в центре повышение от 5-15 до 0-5 мороза
  • на юге от 3-11 до 0-5 мороза
  • преобладающая температура на западе 3 мороза-2 тепла
  • на востоке 0-10 мороза
  • на юго-востоке 2-10, в горных районах 12-17 мороза
  • дневные температуры в северной половине республики составит 5 мороза-2 тепла
  • в южной половине 2-7 тепла, в горных районах 0-5 мороза.
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