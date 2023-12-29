Оттепель на Новый год. Прогноз погоды от синоптиков Казгидромета

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В заключительные дни уходящего года на большей части страны сохраняется оттепель.
Очередной циклон из районов Атлантики вызовет осадки, в виде мокрого снега и дождя, образование гололедных явлений и усиление ветра с метелью.
Температура воздуха прогнозируется ночью:
- на севере колебание от 5-15 до 0-5 мороза
- в центре повышение от 5-15 до 0-5 мороза
- на юге от 3-11 до 0-5 мороза
- преобладающая температура на западе 3 мороза-2 тепла
- на востоке 0-10 мороза
- на юго-востоке 2-10, в горных районах 12-17 мороза
- дневные температуры в северной половине республики составит 5 мороза-2 тепла
- в южной половине 2-7 тепла, в горных районах 0-5 мороза.