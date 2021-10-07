Отток депозитов: казахстанцы забирают свои деньги из банков

В отличие от вкладов юрлиц депозиты физических лиц растут, однако темпы увеличения замедляются. Как пояснил в интервью «31 каналу» экономист Айдархан Кусаинов, обычные казахстанцы также активно забирают деньги из банков, однако снижение пока незаметно из-за набегающих процентов, увеличивающих общий объём вкладов, передает informburo.kz

– Айдархан Маратович, с чем связано снижение депозитного спроса? Понятно, что дело не в процентах, которые предлагают банки. Есть ли более тревожные причины?

– Я бы не сказал, что есть какие-то тревожные причины. Это нормальное сезонное снижение. И, в принципе, если мы посмотрим более долгую перспективу, каждый год хотя бы, депозиты юридических лиц очень часто снимаются, снижаются, равно как и депозиты физических лиц. Более того, на самом деле здесь нужно учесть, что когда мы говорим о суммарных депозитах, нужно понимать, что они растут естественным путём, то есть на депозиты начисляются проценты, и даже если вы ничего туда не докладываете, он у вас прирастает. Поэтому если мы этот факт учтём, то мы увидим, что население на самом деле активно снимает свои сбережения, то есть оно не пополняет свои депозиты. Грубо говоря, прирост депозитов меньше, чем проценты по ним.

– Если снижается активность по депозитам юридических лиц, чем это чревато для банков? Ведь вместе с этим не спадает активность кредитования.

– Нет, на самом деле у нас ликвидности в стране очень много, в том числе и государственного финансирования, поэтому кредитный портфель настолько далёк по объёму от депозитного, что можно половину депозитов убрать и ничего страшного, с точки зрения кредитования экономики, не произойдёт.

– А если всё же произойдёт депозитный кризис, то как это отразится на экономике страны?

– При существующих параметрах, при исторической перспективе, при том, что сейчас происходит, я сказал, что нет никакого депозитного кризиса. Более того, если мы возьмём историю 2021 года, то благодаря снятию пенсионных накоплений на недвижимость мы видим очень большой приток дополнительных денег в депозиты. Так что можно ещё долго снимать, и ничего страшного не произойдёт.

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