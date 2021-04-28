Отток молодежи из Казахстана близок к критическому — депутат

Депутат Мажилиса Александр Милютин обратился к заместителю премьер-министра Ералы Тугжанову по вопросу утечки казахстанских специалистов, передает Tengrinews.kz.

Как отметил Милютин, в 2019 году доля высококвалифицированных специалистов в общей статистике эмигрантов составляла 50,6 процента. В 2020 году, несмотря на пандемию и ограничения передвижения, этот показатель достиг 54,3 процента.

«При этом Казахстан покинуло втрое больше медиков, в четыре раза больше педагогов, в пять раз больше технических специалистов, чем в предшествующем 2019 году. А также отток молодежи из страны, масштаб которого сейчас близок к критическому. Эксперты называют причины: это продолжение снижения уровня человеческого капитала, качества жизни казахстанцев, уверенности в завтрашнем дне и отсутствие доступного образования в стране», — сказал депутат, озвучивая запрос фракции Народной партии Казахстана.

По словам мажилисмена, десятки тысяч молодых людей покидают Казахстан, уезжают на учебу за границу, в частности в Россию, где учится 60 процентов от числа всех студентов Казахстана, обучающихся за рубежом, и часто остаются там навсегда.

Как заявил Милютин, непопулярность получения высшего образования в Казахстане не связана с этносом или языком, о чем свидетельствует тот факт, что среди тех, кто обучается в России и других странах, намерена остаться там немалая доля этнических казахов.

«Одной из причин этого, на наш взгляд, является то, что в Казахстане учебные планы заочных и дистанционных программ до 2019 года были урезаны до 65 процентов материала очного образования, а с первого января 2019 года заочная форма образования и вовсе приостановлена. И это при том, что в нашей стране практически нет возможности получать высшее образование по дистанционным технологиям, тогда как российские вузы широко предлагают такие программы обучения. Другой причиной является то, что абитуриенты из Казахстана имеют условия и возможности для поступления на бесплатное обучение наравне с россиянами, а выбор специальностей в России значительно больше», — сказал мажилисмен.

Самой главной причиной утечки кадров, по мнению группы депутатов, является тот факт, что в России вероятность трудоустройства выпускников выше.

«Более половины казахстанских выпускников вузов не могут найти хоть какую-то работу, не говоря уже о работе по специальности, по той причине, что у нас слабо мониторируется рынок труда, вследствие чего по специальности не могут трудоустроиться даже выпускники, обучившиеся по программе «Болашак»; в силу того, что образование в наших вузах, в отличие от зарубежных, недостаточно ориентировано на выработку практических навыков, позволяющих выпускнику сразу включиться в рабочий процесс», — пояснил Милютин.

Тут же депутат поднял вопросы доступности ипотеки, детских образовательных учреждений для молодых семей, а также наличие материнского капитала, программ поддержки семьи, которые есть в России и отсутствуют в Казахстане.