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Отучились. Студенток костанайского колледжа задержали при закладке наркотиков

В полиции сообщили, что одной из актуальных проблем остается тенденция распространения наркотиков в тайниках (закладки), не смотря на тяжесть наказания – от 10-15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«В этой преступной деятельности были изобличены 3 наркозакладчика, которые задержаны с поличным. К примеру, при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию наркопреступности задержаны студентки одного из колледжей города Костаная. Они прятали наркотики в подъездах домов, в том числе в почтовых ящиках», — рассказал заместитель начальника ДП Дюсембай Байбусунов.

При проведении обыска у студенток изъято 50 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. В дальнейшем при проведении обыска съемной квартиры обнаружены и изъяты 192 гр. синтетического наркотика — мефедрон, что является особо крупным размером. В настоящее время подозреваемые водворены ИВС в порядке стать 128 УПК РК.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 23-летний подозреваемый, который также занимался этой преступной деятельностью. При обыске у него изъяты наркотическое психотропное вещество а-PVP — весом 20,08 гр. Задержанный арестован», — продолжил полковник полиции.

По этим фактам начаты досудебные расследования по статье 297 части 3 «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств» (в особо крупном размере).

В полиции отметили, что мероприятия по выявлению лиц, занимающихся распространением наркотиков, проводятся на постоянной основе. С начала года костанайскими полицейскими с незаконного оборота изъято более 1 кг синтетических наркотиков.

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