Антифрод-центр Национального банка Казахстана усиливает работу по выявлению и предотвращению мошеннических финансовых операций. В рамках новых законодательных поправок банки и платёжные организации будут обязаны возмещать средства гражданам, пострадавшим от действий мошенников, сообщает BAQ.kz.

Сколько инцидентов выявил Антифрод-центр

По состоянию на 1 января 2026 года Антифрод-центр зарегистрировал более 80 тысяч инцидентов, связанных с подозрительными транзакциями. Ещё около 20 тысяч случаев касались незаконного игорного бизнеса, наркоторговли и финансовых пирамид.

Благодаря оперативным мерам было заблокировано 2,8 миллиарда тенге, а свыше 500 миллионов тенге возвращено пострадавшим гражданам.

Какие меры вводятся для борьбы с мошенниками

Новые изменения предусматривают интеграцию Антифрод-центра с базами данных мобильных операторов и кредитных бюро. Это позволит оперативно выявлять номера телефонов и заявки, используемые в мошеннических схемах.

Кроме того, финансовым организациям запрещается проводить переводы в пользу лиц, включённых в базы Антифрод-центра, без обязательной идентификации отправителя.

Ответственность банков и платёжных систем

В Национальном банке подчёркивают, что ответственность за переводы мошенникам теперь напрямую возлагается на банки и платёжные системы. Ожидается, что новые требования значительно усилят защиту прав потребителей финансовых услуг и сократят ущерб от преступных схем.

Взаимодействие с правоохранительными органами

Законодательные изменения также упрощают процедуру возврата заблокированных средств и расширяют сотрудничество Антифрод-центра с правоохранительными органами, включая Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел.

Антифрод-центр продолжает функционировать как единая платформа по противодействию финансовому мошенничеству, позволяя выявлять угрозы и предотвращать незаконные операции в режиме реального времени.

