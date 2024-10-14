«К сожалению, из-за того, что родители могут хладнокровно оставить детей, маленьких детей без сопровождения, без внимания, хладнокровно уйти из дома, вот такая беда происходит с нашими детьми. (…) Говоря конкретно об этой семье, в которой погибли пятеро малышей, то здесь ответственность только на родителях», — заявила Насымжан Оспанова.