Трагедию, произошедшую в Житикаре, прокомментировала министр просвещения РК Насымжан Оспанова, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«К сожалению, из-за того, что родители могут хладнокровно оставить детей, маленьких детей без сопровождения, без внимания, хладнокровно уйти из дома, вот такая беда происходит с нашими детьми. (…) Говоря конкретно об этой семье, в которой погибли пятеро малышей, то здесь ответственность только на родителях», — заявила Насымжан Оспанова.
Напомним, 11 октября, пятеро оставшихся без присмотра детей погибли в результате пожара и обрушения крыши дома в Житикаре. Старший ребенок 2011 года рождения не пострадал.