Отвратительная езда. Семье чудом удалось избежать аварии на трассе в Костанайской области — видео

Кадр из видео alau.kz
Очевидец прислал alau.kz видео момента инцидента.
По словам автора видео, он ехал вместе с семьёй по Введенской трассе в Костанайской области.
«Ехал с женой и двумя детьми. На трассе встретился вот такой водитель. Произвёл обгон автомобиля, видя при этом идущий по встречной полосе автотранспорт, даже не думал пропускать!», — написал автор видео.
Данные мы направили в пресс-службу департамента полиции Костанайской области.
«Водитель найден и наказан по статье 606 административного Кодекса РК «Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки Наказание влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей и влечет лишение права управления транспортным средством на срок шесть месяцев», — сообщили в областном ведомстве. .