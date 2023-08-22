Отвратительная езда. Семье чудом удалось избежать аварии на трассе в Костанайской области — видео

Очевидец прислал alau.kz видео момента инцидента.

По словам автора видео, он ехал вместе с семьёй по Введенской трассе в Костанайской области.

«Ехал с женой и двумя детьми. На трассе встретился вот такой водитель. Произвёл обгон автомобиля, видя при этом идущий по встречной полосе автотранспорт, даже не думал пропускать!», — написал автор видео.

Данные мы направили в пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

«Водитель найден и наказан по статье 606 административного Кодекса РК «Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки Наказание влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей и влечет лишение права управления транспортным средством на срок шесть месяцев», — сообщили в областном ведомстве. .

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