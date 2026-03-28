Овощи взлетели в цене: что подорожало сильнее всего в Казахстане

За первые три месяца 2026 года в Казахстане заметно выросли цены на ряд основных продуктов питания, сообщает LS.

В среднем стоимость социально значимых продовольственных товаров увеличилась на 1,2% с начала года.

Наиболее ощутимый рост зафиксирован по овощам: морковь подорожала на 16,7%, картофель — на 12,8%, белокочанная капуста — на 10,9%, помидоры — на 10,8%.

Также выросли цены на молочную и другую продукцию: творог (5–9% жирности) подорожал на 6,3%, кефир (2–3%) — на 5,6%, соль — на 5%, яйца первой категории — на 4,3%, сахар — на 4,1%, подсолнечное масло — на 3,8%, сметана — на 3,6%, сливочное масло — на 3,1%, баранина — на 2,8%, макаронные изделия — на 2,5%.

Менее чем на 2% выросли цены на муку, курицу, говядину, конину, фарш, молоко (2,2–6%), сыры, хлеб, гречку и яблоки. При этом стоимость черного чая осталась без изменений.

В то же время по ряду позиций отмечено снижение цен: огурцы подешевели на 31,1%, репчатый лук — на 13,4%. Незначительно снизилась стоимость рыбы (лещ, карась, судак, карп, сазан) — на 2,8%, а также риса — на 2,2%.

Отмечается, что Казахстан вышел в лидеры среди стран ЕАЭС по уровню инфляции, при этом наибольшее влияние на рост цен оказывает именно продовольственный сектор.

Кроме того, в стране расширили перечень социально значимых продовольственных товаров — теперь он включает 33 позиции вместо прежних 19.

Как пояснил министр национальной экономики Серик Жумангарин, решение связано с устойчивым ростом цен на продукты питания, который не объясняется сезонными факторами. По его словам, причиной могут быть спекулятивные процессы на рынке. В связи с этим министерство провело переговоры с крупнейшими поставщиками и импортёрами продукции, чтобы выявить источники роста цен и принять меры.

