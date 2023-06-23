Озеро Тарелочка в микрорайоне «Аэропорт» в этом году должно преобразиться

На это из областного бюджета выделили 116 миллионов тенге. Сейчас управление природных ресурсов готовится к проведению конкурсных процедур, на определение подрядной организации, которая проведет работы по очистке и дноуглублению водоёма, а так же срезке камыша.

Сейчас озеро Тарелочка выглядит так, повсюду разросся камыш, а уровень воды за последние годы упал в разы. Назвать это место озером очень сложно. Но, ситуацию намерены исправить в областном управлении природных ресурсов.

В 2020- м году территорию возле так называемой Тарелочки начали облагораживать. Тогда здесь появился парк, который получил название Керуен. Построили огромную арку, в прибрежной зоне появились детские игровые площадки, малые архитектурные формы, тротуары, небольшой мост, пирс, провели освещение. Спустя 3 года озеро стало выглядеть, мягко говоря, неприглядно.

«Мне кажется, его вообще закрыть надо. Засыпать полностью. И сделать территорию побольше, чтобы еще больше можно было гулять, этого расстояния для нас мало. Не знаю, воды нету, засыхает все, надо засыпать наверное»,- отмечает жительница микрорайона Аэропорт.

«Как минимум для начала надо почистить. Потому, что сами видите в каком там все состоянии. Мы вообще не с этого района, нас здесь просто площадка устраивает. Конечно надо убрать, почистить. уже середина лета, ничего там не сделано. И когда будут убирать? Приехала к внукам, прогуливаемся с ними. Но туда даже страшно и подходить, эти заборы — не ограждение»,- возмущены местные жители.

И все же на Тарелочку обратили внимание и власти. В этом году на очистку, срезку камыша и дноуглубление выделили 116 миллионов тенге. Проект стоит на балансе управления природных ресурсов. Сейчас ведомство готовится к проведению конкурсных процедур.

«Мы надеемся на то, что все таки водой будет наполнено это озеро. Благоустройство было проведено отделом ЖКХ. Жители, проживающие в микрорайоне, знают, есть и пирс, есть и прогулочная площадка. Но неприглядный вид озера вызывает негодование жителей. Поэтому, если очистить ложе озера, озеро наполняется талыми и дождевыми водами, в паводковый период оно наполнится, и это будет полноценное озеро»,- отмечает руководитель отдела управления природных ресурсов Светлана Арсентьева.

Как отмечает Светлана Арсентьева, дноуглубление подразумевает удаление насосом грунта, а также очистку водоема от присутствующего на его дне ила и мусора. Проводить работы намерены в этом году, после того, как определится подрядная организация.

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