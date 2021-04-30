Ожидает ли новый локдаун казахстанцев, рассказал глава Минздрава

Для нового локдауна нужна тяжелая санитарно-эпидемиологическая ситуация и загруженность коечного фонда свыше 70%. Об этом министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал на отчетной встрече с населением, передает корреспондент zakon.kz.
На данный момент режим чрезвычайного положения не рассматривается. Но согласно законодательства, данное положение вводится главой государства и принимается на государственной комиссии, — сказал Цой.
Также министр перечислил условия, при которых возможно введение чрезвычайного положения.
Основным критерием по введению такого положения это является тяжелая санитарно-эпидемиологическая ситуация и загруженность коечного фонда свыше 70%. Таким образом, когда будет колоссальная нагрузка на систему здравоохранения вносится такое решение для строгих ограничительных мер, — подчеркнул он.
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