Прогноз погоды на ближайшие три дня представили синоптики Казгидромета.

В ближайшие дни обширный антициклон сохранит свое влияние на северные, восточные, центральные регионы страны, здесь ожидается ясная солнечная погода. На западе, юге страны фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, в горных районах юга, юго-востока ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также туман, усиление ветра. На юго-западе страны прогнозируется пыльная буря.

На западе страны повышение ночью от 3 мороза — 5 тепла до 5-15 тепла, днем 10-18 до 12-25 тепла.

На северо-западе повышение температуры воздуха ночью от 5 мороза – 5 тепла до 1-8 тепла, днем от 10-16 тепла до 10-20 тепла.

На севере ночью 6 мороза-3 тепла, днем 7-15 тепла.

В центре страны небольшое повышение температуры ночью от 1-9 мороза до 5 мороза-2 тепла, днем от 4-12 до 7-15 тепла.

На востоке ночью 2-15 мороза, днем повышение от 5-15 до 10-18 тепла.

На юге ночью 0-5 тепла, днем повышение от 12-18 до 17-22 тепла.

На юго-востоке ночью 10 мороза – 3 тепла, днем повышение от 7-15 до 12-22 тепла.

Сжигать мусор. Специальные заводы хотят строить в областных центрах Инновационный лесосеменной комплекс и выгодные кредиты для развития культуры сортировки мусора. Сейчас в Костанайской области...