Ожидается 30-градусная жара. Прогноз на три дня

Фото alau.kz
Погоду большей части республики будут определять атмосферные фронтальные разделы.
В связи с этим сохраняются дожди с грозами, на юго-востоке с выпадением града.
Сильные осадки (дождь с переходом в снег) прогнозируются 23-25 мая в горных районах юго-востока страны.
Также по республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, юге республики – пыльная буря.
По Казахстану ожидается повышение температурного фона днем:
- в западных регионах до 29-34 тепла,
- на северо-западе до 25-30 тепла,
- на севере до 23-28 тепла,
- основной фон температуры на юге 23-31 тепла,
- на востоке, на юго-востоке 15-25 тепла.
Tags: Алау алау новости жара Казахстан костанай новости Костанайская область новости алау новости костаная погода прогноз прогноз погоды РТН