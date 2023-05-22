Ожидается 30-градусная жара. Прогноз на три дня

Погоду большей части республики будут определять атмосферные фронтальные разделы.

В связи с этим сохраняются дожди с грозами, на юго-востоке с выпадением града.

Сильные осадки (дождь с переходом в снег) прогнозируются 23-25 мая в горных районах юго-востока страны.

Также по республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, юге республики – пыльная буря.

По Казахстану ожидается повышение температурного фона днем:

в западных регионах до 29-34 тепла,

на северо-западе до 25-30 тепла,

на севере до 23-28 тепла,

основной фон температуры на юге 23-31 тепла,

на востоке, на юго-востоке 15-25 тепла.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.