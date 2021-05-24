Ожидается антициклон. Прогноз погоды на 25-27 мая

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25-26 мая на территории Казахстана по-прежнему сохраняется по-настоящему летняя погода.
Теплые и сухие воздушные массы с юга обусловят жаркие и сухие дни. На западе страны ожидаются 30…39°С, и даже на северной половине столбики термометров в дневные часы покажут нечасто наблюдающиеся 32…38°С. Но и южная и восточная половина республики не хотят уступать, температура будет стремительно повышаться, и достигнет отметки 30…40°С на юге, и 30…36°С на востоке.
Однако, с 27-мая на западные, а затем и на северные регионы начнет оказывать свое влияние антициклон из районов Западной Европы. Подпитываясь холодными северными потоками, он принесет ощутимое понижение температуры в западных регионах до 25…33°С, в северных до 18…28°С.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области