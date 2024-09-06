Ожидается большое поступление паводковых вод. Какие дачи в Костанае может затопить?

Весенний паводок 2024 года считается наиболее крупным за последние десятилетия. В связи с резким повышением температуры воздуха до 10 градусов в южных регионах области наблюдалось обильное таяние снега. В связи с этим, работа областного противопаводкового штаба Костанайской области по ликвидации чрезвычайных ситуаций весеннего периода была организована с 21 марта по настоящее время. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

По информации «Казводхоз», опираясь на нынешнюю гидрологическую обстановку, есть большая вероятность, что в 2025 году ожидается большое поступление паводковых вод. А именно, сообщает «Казводхоз» наблюдается большая влагоемкость почвы, практически отсутствует разгрузка и фильтрация боковых приточностей, а также максимальный подъем грунтовых вод по отношению к прошлым годам наблюдения. Предварительный гидрологический прогноз Казгидромет будет выпущен только к 1 февраля 2025 года.

«На настоящий момент сброс с Каратомарского водохранилища составляет 40,0 м3/сек и наполняемость всего 85%, объем водохранилищ уменьшается незначительно в связи с тем, что наблюдается относительно прохладное лето и с большим количеством осадков и невысоким испарением с поверхности зеркала водоема. Опять же, по информации «Казводхоза», по окончанию вегетационного периода текущего года сбросные расходы с большой вероятностью будут увеличены, чтобы обеспечить необходимый свободный объем водохранилищ. В связи с планируемым повышением сбросов с Верхне-Тобольского и Каратомарского водохранилищ имеется возможная угроза подтопления дачного общества «Садовод» в Костанае, расположенного в пойме реки Тобол. По информации ДЧС области, уровень воды на гидропосту ниже по течению составляет 404 см, при опасной отметке в 600 см.», — сообщили в ДЧС Костанайской области.

На данный момент собирают сведения о необходимых объемов взрывных работ. Запланировано приобретение вездехода-болотохода и штабного автомобиля. Созданы группировки сил и средств аварийно-спасательных подразделений общей численностью 2 815 человек, 392 единиц техники. Приобретены 10 единиц автомашин с высокой проходимостью марки Toyota Hilux. Запланировано приобретение 13 единиц техники.

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