Ожидается большой приход саранчи в 2021 году

В этом году нашествие саранчи может охватить больше территории, чем это было прошлым летом. Предварительные данные сообщили представители министерства сельского хозяйства на проведенной ими онлайн-встрече с коллегами из России, передает alau.kz

Совместное совещание провели, чтобы разработать план общей борьбы с вредителями на приграничных территориях. По итогам встречи был подписан документ по ряду мероприятий о недопущении распространения саранчи. Ожидается, что в этом году в России вредитель распространится на территории в 590 тысяч гектаров.

Но у Казахстана положение критичнее. Здесь ожидается приход стадных саранчовых на площадь в 640 тысяч гектаров. Это территория, которая сегодня требует предварительной обработки и она больше прошлогодней на 125 тысяч гектаров.

Для того чтобы провести подготовку к приходу вредителя, из республиканского бюджета Казахстана уже выделено 2 миллиарда тенге. На эти деньги будут закуплены все необходимые пестициды и оплачены услуги химической обработки территории. Ожидается, что выделенных денег хватит на проведение всех запланированных работ.

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