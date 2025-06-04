Утром и днем на западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град.

Утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный, западный утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На юго-востоке, северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанае ожидается ветер северо-западный, западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере области дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе, севере области туман.

Ветер северо-западный, западный 9-14, утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем 23-28, на юге области 31 тепла.

В г. Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем 26-28 тепла.

В Рудном начнут строительство объездной дороги В Рудном начнут строительство объездной дороги. Много лет, что большегрузам, что легковым автомобилям, стремящимся из...

Разрешено изымать земли. В Казахстане принят законопроект Мажилис Парламента РК принял во втором чтении законопроект по вопросам лесного хозяйства и особо охраняемых...