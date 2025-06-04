Утром и днем на западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град.
Утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный, западный утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.
На юго-востоке, северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Костанае ожидается ветер северо-западный, западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.
Утром и днем на западе, севере области дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе, севере области туман.
Ветер северо-западный, западный 9-14, утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем 23-28, на юге области 31 тепла.
В г. Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем 26-28 тепла.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.