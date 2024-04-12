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Ожидается дальнейшее повышение уровня воды — служба «112»

Фотография для новости Ожидается дальнейшее повышение уровня воды - служба "112"

Фото взято с сайта orda.kz

Служба 112 предупредила жителей Костанайской области.

«Предупреждаем, что на гидрологическом посту оз. Сарыколь – с. Ермаковка Сарыкольского района уровень воды 11 апреля на 8:00 ч. составил 853 см, на 12:00 ч. составил 857 см, подъем уровня воды составляет +4 см за 4 часа (+19 см за сутки), опасный уровень 915 см», — сообщается в информации «112».

Подъем уровня воды идет за счет боковой приточности талых вод с полей. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, возможно превышение опасной отметки, что приведет к увеличению уровня воды и разлива озера по пойме.

Сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в поселках находящихся в районе озера», — сообщает служба «112».

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