Ожидается ли дефицит сахара в Казахстане, ответили в Минторговли

В настоящее время в Казахстане сформированы запасы основных продовольственных товаров, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции.

Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал «По информации регионов и Союза торговых сетей, в стабилизационных фондах и в торговых объектах сконцентрированы запасы сахара, которых достаточно для удовлетворения спроса населения в течение 3 месяцев«, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках расширения географии поставщиков и снижения рисков проводится работа по закупке сахара-сырца из других стран для производства готового сахара.

«У Казахстана имеется возможность ввоза до конца августа 250 тысяч тонн сахара без уплаты таможенных пошлин», — уточнили в ведомстве.

Для поддержания цен на сахар на стабильном уровне центральными и местными исполнительными органами будет предприниматься ряд мер, включая использование «оборотной схемы» торговыми объектами и интервенции из стабилизационных фондов.

Ранее стало известно, что из России временно запретят экспортировать зерновые культуры, белый сахар и сахар-сырец тростниковый в страны ЕАЭС.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.