Ожидается ли дефицит сахара в Казахстане, ответили в Минторговли

В настоящее время в Казахстане сформированы запасы основных продовольственных товаров, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
«По информации регионов и Союза торговых сетей, в стабилизационных фондах и в торговых объектах сконцентрированы запасы сахара, которых достаточно для удовлетворения спроса населения в течение 3 месяцев«, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках расширения географии поставщиков и снижения рисков проводится работа по закупке сахара-сырца из других стран для производства готового сахара.
«У Казахстана имеется возможность ввоза до конца августа 250 тысяч тонн сахара без уплаты таможенных пошлин», — уточнили в ведомстве.
Ранее стало известно, что из России временно запретят экспортировать зерновые культуры, белый сахар и сахар-сырец тростниковый в страны ЕАЭС.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: