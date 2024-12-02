Возможен ли дефолт в Казахстане? Этот вопрос задали журналисты на брифинге министру национальной экономики Нурлану Байбазарову.

«Никакого дефолта не ожидается. Ни со стороны Правительства, ни со стороны квазигоссектора, ни банковского сектора. Финансовое состояние стабильно. Резервы у государства есть, поэтому здесь не приходиться говорить ни о каком дефолте. Финансы стабильны», — ответил Байбазаров.

Говорит о дефолте не приходится, сказал министр.

«Поэтому здесь не приходится говорить ни о каком дефолте. Что касается импорта, то есть да, импортозависимость у нас по непродовольственным товарам. В первую очередь это стройматериалы, есть импортозависимость от оборудования разного рода, техники и так далее. Поэтому здесь в этом направлении у нас, как я сказал, работа активно продолжается. Мы активно реализуем проекты в сфере АПК, в производственной сфере, чтобы снизить импортозависимость по основным видам товаров, «, — отметил чиновник.