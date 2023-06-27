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Ожидается ли повышение пенсий до конца года, ответила Тамара Дуйсенова

pixabay.com

В кулуарах правительства заместитель премьер-министра — министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова ответила на вопрос журналистов о возможном повышении пенсий в этом году, передает Tengrinews.kz.

В частности, министр напомнила, что с 1 января этого года в Казахстане уже произошло дифференцированное повышение базовой пенсионной выплаты.

«Соответственно, кто получал меньший размер базовой пенсии, она у них повысилась на 21 процент. У «средних» – чуть меньше, а у «максимальщиков» – на 8,5 процента. Поэтому по пенсиям мы уже рассмотрели», — сообщила Дуйсенова.

На вопрос, ждать ли казахстанцам повторного повышения пенсий до конца года, министр ответила, что это зависит от уровня инфляции.

«Это зависит от коридора (инфляции.- Прим.). Сейчас Национальный банк сказал, что уровень инфляции в июне — 15 процентов. Поэтому будем смотреть на уровень инфляции», — сказала Тамара Дуйсенова.

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