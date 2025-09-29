После тёплых деньков в Костанай неожиданно заглянула зима и утро горожан началось с густого снегопада.

В Казгидромете пояснили, что причина в активном атмосферном фронте, который принёс влажные воздушные массы и плотную облачность.

«После прохождения фронта, у нас ожидается активное мощное вторжение арктических воздушных масс. У нас было понижение температуры, еще ожидаается вторая волна понижения температуры. В ближайшую ночь и в последующие две ночи будут самыми холодными. Температура ночью ожидается 1-6 мороза по области. На севере может быть и до 9 градусов мороза», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов КФ «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

В дневные часы температура будет держаться в районе 5-10 градусов тепла. Сама зона осадков будет постепенно смещаться на юг области.

«В Костанае еще ночью ожидается снег с дождем, но утром и на день уже прекратятся осадки. Это связано с тем, что будет усиливаться северо-западный холодный антициклон, который принесет нам более устойчивую погоду. По области возможны несущественные осадки», — сообщила Антонина Шибаршина.

Снег в сентябре, отмечают в Казгидромете, для нашего региона — аномальное явление, зафиксированное впервые за 25 лет по климатическим данным. Сегодня утром в городе уровень снега составил 3 сантиметра, к вечеру, конечно, эта цифра увеличилась. Однако, это явление временное и на этой неделе, говорят синоптики, снег растает.

«Вот сегодня что опасно — сейчас зона осадков уйдет и к утру будет прояснение и температура резко начнет понижаться. Снег еще не растаял, поэтому будут и ухабы, и гололедица и все на свете», — предупредила синоптик.

В Казгидромете напоминают, что спешить менять резину на зимнюю пока не стоит, ведь впереди ещё ожидаются тёплые дни.

