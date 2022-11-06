Ожидается новая волна Covid-19 

Очередные мутации вируса вызывают беспокойство у ученых.
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В связи с этим европейцам, особенно тем, кто находится в группе риска, рекомендуется принять профилактические меры и пройти вакцинацию, передает ru.euronews.com
Ричард Пебоди, Руководитель группы по патогенам повышенной опасности Европейского бюро ВОЗ
— В настоящее время мы выходим из осеннего периода и вступаем в зимний. Мы прогнозируем и наблюдаем всплеск заболеваемости. Очевидно, что за время пандемии появился целый ряд различных вариаций, но важно то, что вакцины по-прежнему остаются очень эффективными.
Врачи предупреждают, что осенью и зимой вирусы гриппа и COVID будут распространяться одноврЕменно. Вопросы о необходимости введении ограничений будет решать каждая страна самостоятельно.
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