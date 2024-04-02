Ожидается подъем уровня воды на реках. Когда и где, сообщили в «Казгидромет»

С пятницы в ряде регионов Казахстана ожидается подъем уровня воды на реках, сообщила генеральный директор РГП «Казгидромет» Данара Алимбаева, сообщает агентство КазТАГ.

«На сегодняшний день пик половодья в Актюбинской области идет на спад. Наблюдается повышенный подъем уровня воды в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Костанайской областях. Ожидается подъем уровня воды в Западно-Казахстанской области. По трансграничным рекам на сегодняшний день ожидается подъем уровня воды. Подъем уровня воды мы ожидаем к концу недели с пятницы», — сказала Алимбаева в кулуарах правительства во вторник.

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