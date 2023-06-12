Ожидается понижение температуры. Прогноз на три дня

На большей части Казахстана, под влиянием атмосферных фронтальных разделов, пройдут кратковременные дожди с грозами.

14 июня на юго-востоке страны сильные дожди, град, на юге и юго-западе пыльная буря.

В северных и восточных регионах температура вернулась в свое климатическое русло и даже ожидается кратковременное понижение температуры воздуха в ночное время до +5+15°С, в дневные часы до +17+25.

Очень сильная жара ожидается 13-14 июня на западе страны где дневные температуры повысятся до +40+41°С.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.