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Ожидается понижение температуры. Прогноз погоды на 14-16 июля

karatu.ru

Теплые воздушные массы из районов Ирана начнут оказывать свое влияние практически на всю территорию Казахстана.

Воздушные массы принесут с собой по-летнему высокие температуры воздуха. И даже на севере страны столбики термометров в дневные часы зафиксируют 30-35 градусов тепла. Но не смотря на высокий температурный фон, сохраняются кратковременные дожди с грозами.

Однако, уже с 15 июля на запад, а с 16 июля и на север страны начнет влиять Северный циклон, который обусловит небольшое понижение температуры воздуха.

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