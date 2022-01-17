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Морозы усилятся. Прогноз погоды на 18-20 января

alau.kz

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На севере морозы, а на западе осадки.

Западный антициклон из районов Черного моря будет оказывать влияние на погоду Казахстана, принося с собой морозы и прекращение осадков на севере республики.

А на запад Казахстана движется циклон из районов Мурманска, где ожидаются осадки в виде дождя и снега, порывистый ветер и гололедные явления.

Столбики термометров в северо-западных, северных регионах понизятся ночью до 10-25 мороза, на западе до 5-15 мороза, на юге до 0-15 мороза.

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