Морозы усилятся. Прогноз погоды на 18-20 января

alau.kz
На севере морозы, а на западе осадки.
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Западный антициклон из районов Черного моря будет оказывать влияние на погоду Казахстана, принося с собой морозы и прекращение осадков на севере республики.
А на запад Казахстана движется циклон из районов Мурманска, где ожидаются осадки в виде дождя и снега, порывистый ветер и гололедные явления.
Столбики термометров в северо-западных, северных регионах понизятся ночью до 10-25 мороза, на западе до 5-15 мороза, на юге до 0-15 мороза.
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