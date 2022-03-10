Ожидается понижение температуры в Костанайской области

На юге, юго-западе области небольшой снег, низовая метель.

На севере области туман. Ветер северо-восточный 9-14, на юге области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, на севере области 23, на юге области 10 мороза, днем 10-15, на юге области 1-6 мороза.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 10-12 мороза.

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