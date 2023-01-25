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Ожидается потепление. Прогноз погоды на три дня

Запад, юг и юго-восток страны будет по-прежнему находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем сохранится ясная без осадков погода.

Остальная же территория Казахстана все еще будет под влиянием атмосферных фронтальных разделов, ожидаются снег с низовой метелью и усиление ветра.

Значительных изменений в температурном фоне по республике не ожидается, однако на юго-востоке страны прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха днем до 3 мороза-2 тепла, в северных и горных районах – 8 мороза.

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