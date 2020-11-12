Ожидается шторм. О погоде 13 ноября в Костанае и области

Информацию о штормовом предупреждении распространила пресс-служба Казгидромета. 13 ноября в Костанайской области ночью местами снег, днем на большей части территории осадки, преимущественно снег, местами туман, гололед и низовая метель. Ветер юго-западный ночью 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. Днем на большей части территории 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -5…-10, на юге области -2. Днем 0…-5 градусов.

В Костанае будет облачно, днем снег, низовая метель. Ветер юго-западный с порывами 15-20 м/с.

Ночью -7…-9 градусов, днем -1…-3.

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