Ожидается шторм. О погоде 27 ноября в Костанае и области

27 ноября в Костанайской области ожидается снег, местами туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью -7…-12 градусов, местами -15. Днем -2…-7, местами -10 градусов.
В Костанае будет облачно, ожидается снег. Ночью -10…-12 градусов, днем -5…-7.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области