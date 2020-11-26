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Ожидается шторм. О погоде 27 ноября в Костанае и области

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27 ноября в Костанайской области ожидается снег, местами туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью -7…-12 градусов, местами -15. Днем -2…-7, местами -10 градусов.

В Костанае будет облачно, ожидается снег. Ночью -10…-12 градусов, днем -5…-7.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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