Ожидается сильная засуха в трёх областях РК

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Уточнение к прогнозу засухи на август выпустил Казгидромет.
Согласно уточненного прогноза в августе на большей территории Казахстана условия увлажнения ожидаются преимущественно около нормы.
Умеренная засуха ожидается:
- в Иргизском районе Актюбинской области,
- в Шиилийском районе Кызылординской области и г.Кызылорда,
- в Енбекшиказахском районе Алматинской области,
- в Кордайском, Жуалынском районах Жамбылской области, в окрестности г.Тараз,
- в Жетысайском, Казыгуртском, Арысском, Отрарском, Туркестанском, Сузакском и Сарыагашском районах Туркестанской области,
- в окрестности г.Аркалык Костанайской области и в окрестности г.Караганда
Сильная засуха:
- в Амангельдинском и Джангельдинском районах Костанайской области,
- в Айтекебиском районе Актюбинской области,
- в Кармакшинском районе Кызылординской области.
Умеренно влажно будет в Казталовском и Таскалинском районах Западно-Казахстанской области.
Все агрометеорологические прогнозы предоставляются МСХ РК, www.agrodata.kz в приложении и на официальном сайте РГП» Казгидромет».
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