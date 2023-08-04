Ожидается сильная засуха в трёх областях РК

Уточнение к прогнозу засухи на август выпустил Казгидромет.

Согласно уточненного прогноза в августе на большей территории Казахстана условия увлажнения ожидаются преимущественно около нормы.

Умеренная засуха ожидается:

в Иргизском районе Актюбинской области,

в Шиилийском районе Кызылординской области и г.Кызылорда,

в Енбекшиказахском районе Алматинской области,

в Кордайском, Жуалынском районах Жамбылской области, в окрестности г.Тараз,

в Жетысайском, Казыгуртском, Арысском, Отрарском, Туркестанском, Сузакском и Сарыагашском районах Туркестанской области,

в окрестности г.Аркалык Костанайской области и в окрестности г.Караганда

Сильная засуха:

в Амангельдинском и Джангельдинском районах Костанайской области,

в Айтекебиском районе Актюбинской области,

в Кармакшинском районе Кызылординской области.

Умеренно влажно будет в Казталовском и Таскалинском районах Западно-Казахстанской области.

Все агрометеорологические прогнозы предоставляются МСХ РК, www.agrodata.kz в приложении и на официальном сайте РГП» Казгидромет».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.