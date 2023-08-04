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Ожидается сильная засуха в трёх областях РК

pixabay.com

Уточнение к прогнозу засухи на август выпустил Казгидромет.

Согласно уточненного прогноза в августе на большей территории Казахстана условия увлажнения ожидаются преимущественно около нормы.

Умеренная засуха ожидается:

  • в Иргизском районе Актюбинской области,
  • в Шиилийском районе Кызылординской области и г.Кызылорда,
  • в Енбекшиказахском районе Алматинской области,
  • в Кордайском, Жуалынском районах Жамбылской области, в окрестности г.Тараз,
  • в Жетысайском, Казыгуртском, Арысском, Отрарском, Туркестанском, Сузакском и Сарыагашском районах Туркестанской области,
  • в окрестности г.Аркалык Костанайской области и в окрестности г.Караганда

Сильная засуха:

  • в Амангельдинском и Джангельдинском районах Костанайской области,
  • в Айтекебиском районе Актюбинской области,
  • в Кармакшинском районе Кызылординской области.

Умеренно влажно будет в Казталовском и Таскалинском районах Западно-Казахстанской области.

Все агрометеорологические прогнозы предоставляются МСХ РК, www.agrodata.kz в приложении и на официальном сайте РГП» Казгидромет».

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