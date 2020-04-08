Ожидается скандинавский циклон. Прогноз от костанайских синоптиков — видео

Осадки прошли по всей области. В Костанае выпало 25 миллиметров за сутки и в районе им.Б.Майлина, что равняется месячной норме осадков, сообщили в Костанайском филиале «Казгидромет».

Этот циклон ждали. 5 апреля было разослано штормовое предупреждение.

«В сообщении говорилось об этом циклоне и что скорость ветра в нем будет достигать 30 и более метров в секунду. Так и случилось. Такую мощь циклону придали воздушные массы. С юга был сильный заток тепла, с севера было арктическое вторжение. При их столкновении образовался мощный циклонический вихрь, который принес такую непогоду», — отметила начальник отдела прогнозов КФ «Казгидромета» Ирина Жиляева.

Циклон отошел на северо-восток.

«В связи с выходом гребня западного антициклона погода начнет налаживатся и до воскресения включительно будет относительно спокойная погода. С нашим обычным ветром 9-14 метров всекунду. Температура начнет повышаться до +2+7 местами +10 тепла», — отметила Елена Жиляева.

Новая волна ухудшения погоды ожидается.

«Это пока предварительные данные, но ожидается скандинавский циклон. Он придет примерно в понедельник. Будем смотреть, возможно это будет не так страшно. Будет другой характер погоды. Уже осадки будут в виде дождя и температуры будут повыше. Ветер по нынешним данным ветер может достигать 23 28 метров в секунду», — сообщили в Казгидромете.

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