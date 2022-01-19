Ожидается усиление морозов. Прогноз погоды на 20-22 января

В западных и южных регионах, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидаются осадки в виде дождя и снега, порывистый ветер и гололедные явления, в ночные и утренние часы туман.

Остальная территория страны будет находиться в поле повышенного давления: ожидается прекращение осадков, а также понижение температуры воздуха.

В западных регионах понижение температуры воздуха ночью до 10…18, днем до 3…11 мороза, на северо-западе, севере и востоке республики ночью до 20…28, днем до 12…20 мороза,в южных регионах температурный фон останется комфортным ночью 5 мороза-5 тепла, днем 0…10 тепла.

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