Ожидается высокая степень пожарной опасности. О погоде в Костанае и области 21 июля

21 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град.
Ветер северо-восточный, восточный местами 15-20, порывы 23 м/с.
Днем 21 июля на юге Костанайской области сохраняется сильная жара +35+38 градусов. На большей части Костанайской области ожидается высокая степень пожарной опасности.
В Костанае 21 июля ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный днем порывы 15-20 м/с.
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