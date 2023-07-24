Ожидаются ли изменения погоды в ближайшие три дня, сообщили синоптики Казгидромета

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В предстоящие дни с прохождением атмосферных разделов на большей части РК пройдут дожди с грозами, порывистым ветром, на севере, востоке возможен град.
27 июля сильные дожди ожидаются на востоке области.
С отрогом Северо-западного антициклона 25-26 июля на юге, 27 июля в западных областях страны ожидается погода без осадков.
Резких изменений в температурном фоне не ожидается.
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