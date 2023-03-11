Ожидаются ли разрушительные землетрясения в Алматы: заявление сейсмологов

В Институте сейсмологии обнародовали прогнозы относительно возможности разрушительных землетрясений в Алматы на ближайшее время, передает Tengrinews.kz.

По словам директора института Даулета Сарсенбаева, в 2023 году в Алматы не ожидают разрушительных землетрясений в 7 баллов и выше. Вероятность такого исхода событий равна 70 процентам.

«После серии землетрясений в Турции и Сирии, Таджикистане и других государствах хочется успокоить наших граждан. В текущем году на территории Алматинского прогностического полигона, который включает в себя Алматы, Алматинскую и Жетысускую области, сильных и разрушительных землетрясений не ожидается.

Повода для паники у жителей и гостей города нет. Мы должны понимать, что мы живем в сейсмоопасном регионе и должны быть готовы всегда. Прежде всего, необходим комплексный подход. Населению нужно выработать культуру действий при всех видах ЧС, в том числе землетрясений», — сообщил он.