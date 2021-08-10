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Ожидаются сильные дожди

фото alau.kz

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 11 августа, сообщает zakon.kz.

Циклон и связанные с ним атмосферные фронты по-прежнему сохранят свое влияние на погоду северных, восточных, юго-восточных регионов республики. Пройдут дожди, на севере и северо-востоке — сильные, в отдельных районах — с грозами и градом, местами — туман. На остальной территории страны ожидается погода преимущественно без осадков, на западе сохранится местами очень сильная жара. Местами по республике ожидаются усиление ветра, — сообщили в РГП «Казгидромет».

В Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра 15-20 м/с.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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