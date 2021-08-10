Ожидаются сильные дожди

Циклон и связанные с ним атмосферные фронты по-прежнему сохранят свое влияние на погоду северных, восточных, юго-восточных регионов республики. Пройдут дожди, на севере и северо-востоке — сильные, в отдельных районах — с грозами и градом, местами — туман. На остальной территории страны ожидается погода преимущественно без осадков, на западе сохранится местами очень сильная жара. Местами по республике ожидаются усиление ветра, — сообщили в РГП «Казгидромет».