Ожидаются сильные магнитные бури — эксперты

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ ожидают, что в конце месяца могут произойти еще несколько слабых магнитных бурь.

В частности, речь идет о 22, 24 и 25 ноября. Кроме того, возбужденная магнитосфера прогнозируется 23-го и 26-го числа.

Увеличение количества магнитных бурь связано с ростом солнечной активности. Об этом Москве 24 рассказал заместитель директора Пущинской радиоастрономической обсерватории Физического института имени Лебедева РАН, доктор физико-математических наук Игорь Чашей.

Наверное, в следующем году активность достигнет максимума. Чем она выше, тем чаще происходят всякого рода вспышки и выбросы корональной массы. Это нормальное явление, такие максимумы бывают примерно каждые 11 лет.

Геомагнитные бури – это изменения в магнитосфере планеты. Как правило, они вызваны повышенной солнечной активностью, так называемыми солнечными вспышками. Поток частиц достигает магнитосферы Земли и это поле усиливается. Так возникает магнитная буря.

Во время магнитных бурь важно следить за малышами, ведь дети до 5 лет очень восприимчивы как физически, так и эмоционально к штормам. Важно в эти дни соблюдать режим сна и питания, быть внимательнее и терпимее к изменениям в их настроении.

По словам доктора наук, есть два источника магнитных бурь: солнечный ветер и вспышки на поверхности звезды. Первый тип можно предсказать заранее, так как они вызваны долгоживущими структурами, существующими на поверхности Солнца несколько его оборотов. «Если было какое-то событие, то с большой вероятностью оно повторится примерно через 27 дней – это время одного оборота Солнца», – говорит специалист.

Однако предсказать магнитные бури, вызванные вспышками, сложнее. Образовавшийся после выброса поток плазмы можно заметить на радиотелескопе примерно через половину времени, которое требуется для достижения Земли.

«В среднем мы можем предсказать бурю часов за 20. Это очень хорошее время, можно успеть принять меры предосторожности», – отметил Игорь Чашей.

Как пережить магнитную бурю

Людям старшего возраста, а также тем, кто имеет хронические заболевания, нужно соблюдать общие рекомендации: отказаться от алкоголя, жирной и острой пищи, а также соблюдать питьевой режим. Важно также в ежедневный рацион включить овощи и фрукты.

В этот период рекомендуется бдительно относиться к своему состоянию. Кроме того, проконсультироваться с лечащим врачом насчет необходимости скорректировать дозировки принимаемых препаратов.

Кроме того, необходимо отказаться от курения и алкоголя. В качестве профилактики негативного воздействия магнитных бурь на организм следует поддерживать адекватную физическую активность.

Во время магнитных бурь важно следить за малышами, ведь дети до 5 лет очень восприимчивы как физически, так и эмоционально к штормам. Важно в эти дни соблюдать режим сна и питания, быть внимательнее и терпимее к изменениям в их настроении.

Людям старшего возраста, а также тем, кто имеет хронические заболевания, нужно соблюдать общие рекомендации: отказаться от алкоголя, жирной и острой пищи, а также соблюдать питьевой режим. Важно также в ежедневный рацион включить овощи и фрукты.

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