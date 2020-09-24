Ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 25 сентября в Костанайской области

25 сентября в Костанайской области ночью местами ожидается небольшой дождь, возможен туман. Ветер северо-западный с переходом на северный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, местами заморозки -2 градуса. Днем +7…+12, местами +15 градусов.

В Костанае осадков не будет. Ночью +1…+3, днем +9…+11 градусов.

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