USD 424.57
EUR 461.13
RUB 5.81
  1. Home
  2. Новости
  3. Ожидаются заморозки — штормовое предупреждение

Ожидаются заморозки — штормовое предупреждение

COVID-2019 в Казахстане

3857 - зарегистрированно

995 - выздоровевших

25 - летальных случаев

50 - в Костанайской области

Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области.

Ночью 3 мая в Костанайской области местами ожидаются осадки в виде дождя снега. Ветер северо-западный, северный, ночью местами, днем на большей части 15-20 метров в секунду.

Ночью местами на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

4-5 мая ожидается понижение температуры воздуха ночью до 1-6 градусов мороза.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Главного санитарного врача Казахстана наделили расширенными полномочиями