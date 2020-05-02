Ожидаются заморозки — штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области.

Ночью 3 мая в Костанайской области местами ожидаются осадки в виде дождя снега. Ветер северо-западный, северный, ночью местами, днем на большей части 15-20 метров в секунду.

Ночью местами на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

4-5 мая ожидается понижение температуры воздуха ночью до 1-6 градусов мороза.

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