Ожидание 25 минут. В Костанае изменится график движения автобусов некоторых маршрутов

В редакцию Алау обратился житель Костаная. Дархан сетовал на долгое ожидание автобуса.

По словам нашего читателя, ожидание маршрута №24 сегодня утром составило 25 минут.

«Автобус прождал 25 минут, и тот был переполнен. В автобусе была настоящая давка. Для нашей же безопасности, говорят, не собираться более 50 человек и держаться на расстоянии метра. Но как тут соблюдать дистанцию, когда в автобусе невозможно не то что сидеть, но даже стоять?»,- говорит наш читатель Дархан.

За комментарием мы обратились к руководителю ТОО «Жарык Жол-1» Виктору Мущинскому. Именно этот перевозчик обслуживает маршруты № 24, 27, 107. По словам руководителя компании, с 1 апреля в Костанае изменится график работы общественного транспорта. Количество городских маршрутов будет сокращено, а курсировать они будут до 19:00 часов.

«Действительно на сегодняшний день пассажиропоток уменьшился, поэтому и уменьшится количество маршрутов. В следствии чего — долгое ожидание маршрутов. К примеру, у маршрута №24 курсировало 16 автобусов, теперь будет 6, у маршрута №27 было 11 автобусов — сокращается до 8, а у маршрута №107 на линии будет один автобус. Интервал ожидание также увеличится до 15 минут. Дали распоряжение, с 1 апреля последний автобус должен выходить на линию в 19:00. Он пройдет круг и после 8 уехать на автобусе уже будет невозможно»,- говорит Виктор Мущинский.

Информация по остальным маршрутам Костаная пока неизвестна. Мы запросили информацию в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная.

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